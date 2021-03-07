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Глава Pfizer не смог попасть в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID-19 

Lenta.ru 34 минуты назад
Главу Pfizer не пустили в Израиль из-за отсутствия прививки
Фото: Reuters
Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурле не смог приехать в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом пишет The Jerusalem Post.
Он пояснил, что ему сделали первый укол, однако срок для повторной вакцинации еще не наступил. Он признался, что не вакцинировался раньше, чтобы вакцина досталась «тому, кто нуждается в ней больше».
В связи со сложившейся ситуацией Бурле решил перенести запланированный визит в Израиль на несколько дней.
Ранее в Израиле усомнились в заявленной эффективности вакцины Pfizer. Координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш рассказал, что более 12,4 тысячи израильтян заразились коронавирусом даже после того, как получили первую дозу вакцины. Среди них есть как минимум 69 зараженных, получивших и второй укол.
Массовая вакцинация от COVID-19 в стране началась 19 декабря. Сначала препарат получают медработники и студенты медицинских вузов. Среди первых в очереди также президент Израиля Реувен Ривлин и главы муниципалитетов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране привился от коронавируса вакциной компании Pfizer.
20 января израильский врач рассказал об осложнениях после прививки Pfizer. По словам Леонида Эйдельмана, лицевой паралич после вакцины от коронавируса встречается редко, у большинства пациентов такое осложнение после вакцинации проходит довольно быстро, но его причина до сих пор непонятна.
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Комментарии
В мире , Реувен Ривлин , Биньямин Нетаньяху , Нахман Аш , Pfizer , Израиль
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