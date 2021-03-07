Главу Pfizer не пустили в Израиль из-за отсутствия прививки

Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурле не смог приехать в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Он пояснил, что ему сделали первый укол, однако срок для повторной вакцинации еще не наступил. Он признался, что не вакцинировался раньше, чтобы вакцина досталась «тому, кто нуждается в ней больше».

В связи со сложившейся ситуацией Бурле решил перенести запланированный визит в Израиль на несколько дней.

Ранее в Израиле усомнились в заявленной эффективности вакцины Pfizer. Координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш рассказал, что более 12,4 тысячи израильтян заразились коронавирусом даже после того, как получили первую дозу вакцины. Среди них есть как минимум 69 зараженных, получивших и второй укол.

Массовая вакцинация от COVID-19 в стране началась 19 декабря. Сначала препарат получают медработники и студенты медицинских вузов. Среди первых в очереди также президент Израиля Реувен Ривлин и главы муниципалитетов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране привился от коронавируса вакциной компании Pfizer.