Главный инфекционист США оценил рост случаев COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что прирост заболевших COVID-19 в стране, который достиг уровня 60-70 тыcяч человек в день, является неприемлемым и вызывает опасения. Об этом сообщает CBS.

По словам специалиста, он обеспокоен тем, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах начало выходить на плато после «очень резкого» спада за последние полторы недели.

«Выход на плато на уровне от 60 до 70 тысяч новых случаев в день — это неприемлемый уровень. Это действительно очень высоко», — сказал Фаучи.

Инфекционист добавил, что власти будут и дальше полагаться на массовую вакцинацию и рекомендованные ограничения в борьбе с пандемией.