В Сербии заявили о попытке государственного переворота 

«Думаю, что это спайка людей в службах безопасности, прежде всего, в МВД, а также в (правящей) Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича», — пояснила премьер.