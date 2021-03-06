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Москва

Зеленский поблагодарил США за санкции против Коломойского 

РИА Новости 14 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил западных партнеров за помощь в борьбе с олигархами. Об этом пишет пресс-служба офиса главы государства на странице в Facebook.

"Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. На Украине также создают условия, при которых крупные финансовые группы не смогут доминировать на рынке и оказывать влияние на медиа и политические решения", — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Украина намерена преодолеть систему, где господствуют олигархи, а также укрепить отношения с партнерами, в частности, с США.
Вместе с тем в офисе президента Украины заключили, что Зеленский сделал для борьбы с местными олигархами больше, чем другие.
Ранее США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского "за значительную коррупцию". Под ограничения также попали его родственники.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский
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