Украина обозначила сроки отказа от электроэнергии из России

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Энергосистема Украины отделится от энергосистем России Белоруссии в 2022 году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко во время онлайн-встречи с литовским коллегой Дайнюсом Крейвисом.

В январе 2021 года Витренко высказывался за ограничение импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии и выступал за отсоединение от энергосистемы с этими странами. По мнению и.о. министра, Киеву следует объединяться с европейской системой.

Как заявил Витренко на встрече с Крейвисом, в настоящее время процесс синхронизации выходит на финишную прямую.

В 2022 году ОЭС (объединённая энергетическая система. — NEWS.ru) Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдёт в изолированный режим работы. После этого в 2023 году произойдёт полная синхронизация с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии. — NEWS.ru), — сообщил и.о. министра энергетики, чьи слова приводит РИА Новости.

Предполагается, что синхронизация с ENTSO-E позволит демонополизировать рынок электроэнергии Украины и поможет внедрить там европейские правила и процедуры.

Важной задачей для ускорения синхронизации, по словам Витренко, является модернизация энергетической инфраструктуры — генерирующего оборудования и сетей.