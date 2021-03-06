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Украина назвала дату отключения от энергосистем России и Белоруссии 

News.ru и ещё 5 17 минут назад
Украина обозначила сроки отказа от электроэнергии из России
Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press
Энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко во время онлайн-встречи с литовским коллегой Дайнюсом Крейвисом.
В январе 2021 года Витренко высказывался за ограничение импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии и выступал за отсоединение от энергосистемы с этими странами. По мнению и.о. министра, Киеву следует объединяться с европейской системой.
Как заявил Витренко на встрече с Крейвисом, в настоящее время процесс синхронизации выходит на финишную прямую.
В 2022 году ОЭС (объединённая энергетическая система. — NEWS.ru) Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдёт в изолированный режим работы. После этого в 2023 году произойдёт полная синхронизация с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии. — NEWS.ru), — сообщил и.о. министра энергетики, чьи слова приводит РИА Новости.
Предполагается, что синхронизация с ENTSO-E позволит демонополизировать рынок электроэнергии Украины и поможет внедрить там европейские правила и процедуры.
Важной задачей для ускорения синхронизации, по словам Витренко, является модернизация энергетической инфраструктуры — генерирующего оборудования и сетей.
Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал единственный способ сохранения независимости Украины. Он считает таковым вступление в НАТО.
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В мире , Юрий Витренко , Леонид Кравчук , НАТО , РИА Новости , Киев , Литва
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