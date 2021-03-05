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Киев позвал США в «нормандскую четвёрку» 

ИА Regnum 1 час назад
Киев позвал США в «нормандскую четвёрку»
Фото: РИА Новости
Вашингтон должен присоединиться к переговорам в «нормандском формате», заявила 5 марта замглавы офиса украинского президента Юлия Свириденко на видеоконференции Атлантического совета (Вашингтон).

«Для нас крайне важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в «нормандском» и минском формате, чтобы сделать их наиболее эффективными», — Свириденко

Украинский чиновник добавила, что Киеву нужно «координировать подходы» по Донбассу как с Евросоюзом, так и со Штатами. Без этого трудно работать «по защите свободы и демократии». После этого она добавила, что США нужны Украине как помощник в военном сотрудничестве.
Напомним, проводя месяц назад учения в водах Украины и Грузии, Пентагон назвал эти страны «партнёрами НАТО». Накануне, 4 марта, из Вашингтона прозвучали заверения, что этим «партнёрам» будет оказана военная помощь.
Добавим, что «нормандский» формат никогда не предполагал участия в нём США. Что касается Украины, то она не выполняет принимаемых на переговорах «нормандской четвёрки» решений, не стремясь завершить войну в Донбассе, — это не раз отмечали как в Москве, так и в Донецке и Луганске.
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В мире , ЕС , Пентагон , НАТО
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