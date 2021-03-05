Евросоюз разрешил странам закупать российские вакцины 

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер разъяснил порядок закупки вакцин странами Евросоюза

По словам Мамера, члены ЕС не должны вести параллельные переговоры на поставку вакцин производителей, с которыми Евросоюз уже заключил контракты. При этом закупать вакцины у других производителей они имеют полное право.

Таким образом представитель ЕК прокомментировал слова госсекретаря при МИД Франции Клеман Бон, которая призвала к европейской солидарности страны, в индивидуальном порядке закупившие российский «Спутник V».

Мамер также напомнил, что для закупки не одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) вакцин в странах есть процедура для экстренных случаев.

«Что касается процедуры одобрения вакцин, то, как известно, она осуществляется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), но существует также национальная процедура для экстренных случаев, которая позволяет приобретать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендации ЕМА. Поэтому государство-член ЕС имеет право приобретать вакцины при соблюдении данных условий», — приводит «Прайм» слова чиновника.

Как сообщал «Рамблер», на данный момент российскую вакцину «Спутник V», не дожидаясь регистрации препарата в ЕМА, закупили Венгрия и Словакия.