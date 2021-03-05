Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Евросоюз разрешил странам закупать российские вакцины 

Вероника Полынина 49 минут назад
Евросоюз разрешил странам закупать российские вакцины
Фото: depositphotos.com
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер разъяснил порядок закупки вакцин странами Евросоюза.
По словам Мамера, члены ЕС не должны вести параллельные переговоры на поставку вакцин производителей, с которыми Евросоюз уже заключил контракты. При этом закупать вакцины у других производителей они имеют полное право.
Таким образом представитель ЕК прокомментировал слова госсекретаря при МИД Франции Клеман Бон, которая призвала к европейской солидарности страны, в индивидуальном порядке закупившие российский «Спутник V».
Мамер также напомнил, что для закупки не одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) вакцин в странах есть процедура для экстренных случаев.

«Что касается процедуры одобрения вакцин, то, как известно, она осуществляется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), но существует также национальная процедура для экстренных случаев, которая позволяет приобретать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендации ЕМА. Поэтому государство-член ЕС имеет право приобретать вакцины при соблюдении данных условий», — приводит «Прайм» слова чиновника.

Как сообщал «Рамблер», на данный момент российскую вакцину «Спутник V», не дожидаясь регистрации препарата в ЕМА, закупили Венгрия и Словакия.
Видео дня. Даву и Бузову заподозрили в примирении
Комментарии 2
В мире , МИД , ЕС , Еврокомиссия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
00:48
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
Происшествия
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
В мире
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
00:58
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
Шоу-бизнес
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
00:32
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
Происшествия
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
00:11
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
Происшествия
Огромные ямы поглощают европейскую страну
00:29
Огромные ямы поглощают европейскую страну
В мире
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
00:14
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
Происшествия В мире
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
00:35
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
В мире
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
01:14
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
Происшествия Криминал
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
00:52
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение