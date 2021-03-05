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Умер танцовщик Патрик Дюпон 

ТАСС 49 минут назад
Умер танцовщик Патрик Дюпон
Фото: © Georges Biard/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons
Французский танцовщик, этуаль (высший профессиональный статус солиста балета в балетной группе) балета Парижской оперы Патрик Дюпон умер в возрасте 61 года. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на окружение Дюпона.

"Сегодня утром Патрик Дюпон ушел из жизни, чтобы танцевать со звездами", — сказал представитель семьи артиста.

Он отметил, что танцовщик умер в результате тяжелой продолжительной болезни.

Жизнь и карьера Дюпона

Патрик Дюпон родился в Париже 14 марта 1959 года. В 11 лет он поступил в балетную школу Парижской оперы, а спустя шесть лет начинающего артиста приняли в труппу легендарного театра. Известность к Дюпону пришла в 1976 году, когда он стал победителем Международного конкурса артистов балета в Варне, считающегося одним из самых престижных смотров. В течение тринадцати лет, до 1988 года, Дюпон был солистом балета Парижской оперы.
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В 1980 году танцовщик был приглашен участвовать в постановке Ролана Пети "Призрак Оперы". На следующий год он получил предложение исполнить одну из ролей в спектакле известного американского хореографа Алвина Эйли "На краю бездны".
Дюпон активно гастролировал вместе с различными труппами, выступал в Японии, Италии, США и других странах. Он работал с такими выдающимися хореографами, как Морис Бежар, Юрий Григорович, Джон Ноймайер и др. Его партнершами по сцене были артистки балета Мари-Клод Пьетрагала, Сильви Гиллем, Наталия Макарова, Нина Ананиашвили, Карла Фраччи.
В 1990 году Дюпон был назначен руководителем балета Парижской национальной оперы, сменив на этом посту Рудольфа Нуреева. Однако спустя пять лет он отказался от должности директора, уступив кресло директора Брижит Лефевр. Артист решил остался в труппе, но только в качестве танцовщика.
Дюпон также снимался в кино. Одной из наиболее известных его работ является фильм "Танцевальная машина" (Dancing Machine, 1990), где главную роль сыграл Ален Делон.
В 1997 году за вклад в развитие балетного искусства Дюпон был удостоен звания кавалера Ордена Почетного легиона.
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В мире , Юрий Григорович , Рудольф Нуреев , Джон Ноймайер , Морис Бежар , Ален Делон , Брижит Лефевр , Наталия Макарова , Нина Ананиашвили , France-Presse , Париж , Франция
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