Умер танцовщик Патрик Дюпон 

Французский танцовщик, этуаль (высший профессиональный статус солиста балета в балетной группе) балета Парижской оперы Патрик Дюпон умер в возрасте 61 года. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на окружение Дюпона.

"Сегодня утром Патрик Дюпон ушел из жизни, чтобы танцевать со звездами", — сказал представитель семьи артиста.

Он отметил, что танцовщик умер в результате тяжелой продолжительной болезни.

Жизнь и карьера Дюпона

Патрик Дюпон родился в Париже 14 марта 1959 года. В 11 лет он поступил в балетную школу Парижской оперы, а спустя шесть лет начинающего артиста приняли в труппу легендарного театра. Известность к Дюпону пришла в 1976 году, когда он стал победителем Международного конкурса артистов балета в Варне, считающегося одним из самых престижных смотров. В течение тринадцати лет, до 1988 года, Дюпон был солистом балета Парижской оперы.

В 1980 году танцовщик был приглашен участвовать в постановке Ролана Пети "Призрак Оперы". На следующий год он получил предложение исполнить одну из ролей в спектакле известного американского хореографа Алвина Эйли "На краю бездны".

В 1990 году Дюпон был назначен руководителем балета Парижской национальной оперы, сменив на этом посту Рудольфа Нуреева . Однако спустя пять лет он отказался от должности директора, уступив кресло директора Брижит Лефевр . Артист решил остался в труппе, но только в качестве танцовщика.

Дюпон также снимался в кино. Одной из наиболее известных его работ является фильм "Танцевальная машина" (Dancing Machine, 1990), где главную роль сыграл Ален Делон

В 1997 году за вклад в развитие балетного искусства Дюпон был удостоен звания кавалера Ордена Почетного легиона.