Во Львове музыкантов избили за песню на русском языке

"Во Львове концерт уличных музыкантов на площади Рынок закончился их избиением националистами. На молодых людей, которые пели на русском языке, напала "языковая активистка", но не добившись в словесной перепалке своего, ретировалась. После этого к конфликту подключились молодые люди, которые избили музыкантов, а музыкальные инструменты сломали", — говорится в сообщении. После нападения у музыканта сильный ушиб ребер и разбита губа.