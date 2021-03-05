Лукашенко рассказал о своем «дворце» 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его "дворец", который пытается найти оппозиция, — это небольшой материнский дом в деревне, а остальное имущество принадлежит государству.

Такое заявление прозвучало в пятницу во время общения с коллективом завода "Мотовело", соответствующий видеофрагмент разместил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

"Я хочу, чтобы вы понимали: четверть века я президентом работаю, и, если б уже где-то какие-то миллиарды, как они (оппозиция — ред.) говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь. Я вам публично об этом говорю. Но им надо раскачать народ. А как раскачать — надо что-то найти против власти. А прежде всего — надо снести голову, а голова — это президент, вот и вся их политика… Поэтому вам просто хочу повториться, сказав о том, что у меня есть "дворец". По-моему, 7х8 домик (в агрогородке Александрия — ред.), где я вырос с матерью. Вот это мой дворец… Все остальное принадлежит государству", — сказал Лукашенко.

По его словам, оппоненты власти "дошли до того, что где-то частные дома у людей, где там побольше дом, они пытаются его сфотографировать и картинку вывесить". Как отметил белорусский лидер, все делается для того, чтобы "сломать страну". "Украина рухнула, по периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить", — сказал он.

Лукашенко утверждает, что понимает план выехавших из страны оппозиционеров: они призывают Запад к санкциям, в том числе против предприятий, которые хотят экспортировать свою продукцию в ЕС . "Ну, если нашим людям нужны санкции, пусть они их поблагодарят. Но им надо поднять людей к весне. Это у них вопрос номер один", — добавил он.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.