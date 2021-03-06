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Донецкая область осталась без газа из-за долгов перед «Нафтогазом» 

ТАСС и ещё 2 25 минут назад
Донецкая область осталась без газа
Фото: РИА Новости
Донецкая область осталась без газоснабжения из-за долгов коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" перед компанией "Нафтогаз Украины". Об этом в субботу сообщила пресс-служба газораспределительной компании "Донецкоблгаз".
"Нафтогаз Украины" прекратил поставки природного газа для предприятия "Донецктеплокоммунэнерго". "Донецктеплокоммунэнерго" как поставщик тепла для Донецкой области осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед компанией "Нафтогаз Украины", — отмечается в сообщении. В компании добавили, что "Донецкоблгаз" с субботы обязан прекратить газоснабжение на объекты "Донецктеплокоммунэнерго" согласно предписанию кодекса газораспределительных систем.

"Действия "Донецктеплокоммунэнерго" и "Нафтогаза Украины" заставляют нас поступать согласно законодательству с целью недопущения нанесения государству убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн гривен в месяц (около$ 5,5 млн)", — добавили в компании.

Общая задолженность "Донецктеплокоммунэнерго" перед "Нафтогазом Украины" составляет более 1,548 млрд гривен (около $56 млн). Для возобновления газоснабжения предприятие должно уплатить не менее 302,1 млн гривен (почти $11 млн).
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В мире , Нафтогаз , Венгрия , Польша , Словакия
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