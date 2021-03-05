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Москва

Украинцам посоветовали готовиться к голоду 

Мария Иванова 1 час назад
Украинцам посоветовали готовиться к голоду
Фото: ТАСС
Депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что команда президента Владимира Зеленского провалила борьбу с коронавирусом, и предупредил украинцев о грядущем голоде. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Кива заявил, что руководство страны саботировало и провалило вакцинацию населения, и это привело к новой волне коронавируса.

«Как следствие новый локдаун и запреты которые уже сейчас готовит каб.мин во главе со Шмыгалем — окончательно убьёт средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» — написал депутат (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как писал «Рамблер», ранее экономист Юрий Гаврилечко предупредил о падении зарплат украинцев до уровня беднейших африканских стран. В своем материале для «Главреда» он раскритиковал обещания, что украинцы будут «жить, как в Польше» через десять лет.
По мнению Гаврилечко, рассчитывать на это не стоит, так как Украина лишь продает ресурсы и не увеличивает производственную базу. Он назвал Украину единственной из стран бывшего СССР, «которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и которая имеет только треть от него».
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Комментарии 1
В мире , Илья Кива , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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