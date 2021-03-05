Украинцам посоветовали готовиться к голоду 

Кива заявил, что руководство страны саботировало и провалило вакцинацию населения, и это привело к новой волне коронавируса.

«Как следствие новый локдаун и запреты которые уже сейчас готовит каб.мин во главе со Шмыгалем — окончательно убьёт средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» — написал депутат (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как писал «Рамблер», ранее экономист Юрий Гаврилечко предупредил о падении зарплат украинцев до уровня беднейших африканских стран. В своем материале для «Главреда» он раскритиковал обещания, что украинцы будут «жить, как в Польше» через десять лет.

По мнению Гаврилечко, рассчитывать на это не стоит, так как Украина лишь продает ресурсы и не увеличивает производственную базу. Он назвал Украину единственной из стран бывшего СССР, «которая не только не вышла на уровень ВВП 1990 года, но и которая имеет только треть от него».