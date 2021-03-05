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Немецкий музей поспорил с Байденом из-за неандертальцев 

Мария Иванова 1 час назад
Немецкий музей поспорил с Байденом из-за неандертальцев
Фото: ТАСС
Сотрудники немецкого Неандертальского музея заявили в своем твиттере, что президент США Джо Байден недооценивает неандертальцев и предложили ему просветиться.
Как сообщал «Рамблер», ранее Байден раскритиковал Техас и Миссисипи за отмену коронавирусных ограничений вопреки призывам медиков.

«Я думаю, что это большая ошибка. Я думал, все уже поняли, что маски важны. Последнее, что нам нужно, — это неандерталец, который думает, что сейчас все в порядке и можно снимать маски», — заявил американский президент.

Байден отметил, что маски необходимо носить до тех пор, пока вакцинация не принесет результата.

«Дорогой Джо Байден. Мы одобряем вашу критику решения об отмене масочного режима некоторыми штатами. Тем не менее мы настоятельно рекомендуем вам посетить наш музей, когда это станет возможным. Неандертальцы были умнее, чем вы думаете!» — заявили в ответ на это представители немецкого музея.

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Комментарии
В мире , Джозеф Байден
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