В Ирландии зафиксировали рождение мертвых детей из-за COVID

Ирландии расследуют случаи рождения мертвых детей из-за коронавируса, перенесенного роженицей. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Заместитель главного врача страны Ронан Глинн сообщил, что в настоящий момент известно о четырех таких случаях. Уточняется, что все четыре женщины сдали положительный тест на коронавирус, после чего у них родились мертвые дети. Причиной их смерти стала инфекция плаценты, предположительно вызванная коронавирусом — медики назвали заболевание Covid placentis.

В начале марта сообщалось , что шведские ученые впервые нашли мутировавшую форму коронавируса у новорожденного ребенка, мать которого была больна COVID-19. По словам ученых, это первый раз, когда удалось зафиксировать случай мутации коронавируса при его передаче от матери к еще не родившемуся плоду.