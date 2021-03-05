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На Украине пообещали никогда не регистрировать «Спутник V» 

Алиса Селезнёва 13 минут назад
На Украине пообещали никогда не регистрировать «Спутник V»
Фото: ТАСС
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» ни при каких условиях не пройдет регистрацию на территории Украины. Об этом, по данным РИА Новости, завил сегодня глава Минздрава Украины Максим Степанов.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир отметил, что Киев не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку ее эффективность не подтверждена экспертами ВОЗ. Он подчеркнул, что украинцы — «не кролики, чтобы на них экспериментировать».
При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление о запрете регистрации в стране вакцин от коронавирусной инфекции, произведенных в России.
Глава Минздрава Украины Максим Степанов, выступая сегодня в парламенте, подчеркнул, что «Спутник V» зарегистрирован не будет.

«Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах «Спутник V» не будет зарегистрирован на территории страны», — заверил он.

Ранее промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» были опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet. В исследовании отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.
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В мире , Денис Шмыгаль , Максим Степанов , Минздрав РФ , ВОЗ
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