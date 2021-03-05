Украинскую чиновницу затравили из-за вибратора 

Экс-помощница главы Центральной избирательной комиссии Украины Анжела Еременко заявила, что ей пришлось уволиться из-за интернет-травли. В своем блоге в Facebook бывшая чиновница рассказала , что травить ее начали из-за поста о вибраторе.

«Я написала зарисовку о поломанном вибраторе, и теперь у меня есть сотня комментариев о том, какое я днище, потому что я это написала, работая в ЦИК. Я не могу говорить о сексе, не могу поднимать острые темы, потому что портрет госслужащего должен быть совсем иным», — написала Еременко (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Она подчеркнула, что пришла в ЦИК больше года назад на позицию помощника главы и выполняла работу PR-менеджера.

«За это время мы не только построили команду, но и изменили язык государственной коммуникации. Просто зайдите на страницы фб или инстаграм ЦВК и сравните их с другими», — отметила она.

Еременко объяснила, что уволилась из ЦИК, чтобы оставаться открытой, шутить, о чем хочется, и писать, что хочется.

«Команда коммуникации, которую удалось построить, должна продолжить свое дело, не подвергаясь рискам новых вбросов и атак, а через меня это делать очень легко. И, кстати, мне прислали новый вибратор, сатисфаер таки хорош А всем, кому печет чувство стыда, скажу, что сублимация в комментариях лишь усугубляет ситуацию, лучше займитесь сексом, это правда полезнее для здоровья», — заключила она.

Как писал «Рамблер», ранее с травлей столкнулась фельдшер скорой помощи из Москвы Анастасия Ивашевская. 26-летняя Ивашевская публиковала в соцсетях фото в нижнем белье и эротических костюмах, а ее коллеги-медики потребовали удалить снимки, заявив, что она должна «блюсти честь российского медработника».