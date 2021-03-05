Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Елизавете II подарили двух новых корги 

News.ru и ещё 4 49 минут назад
Елизавете II подарили двух новых корги
Фото: News.ru
Королеве Великобритании Елизавете II подарили двух новых щенков породы корги. Собак привезли, пока её супруг, герцог Эдинбургский Филипп, находился в больнице.

Они пробыли в замке всего пару недель, но, как говорят, они очаровательны. Оба приносят в замок много шума и энергии, пока Филипп находится в больнице, — цитирует издание The Sun сообщение источника.

Однако он не стал говорить, кто именно преподнёс королеве такой подарок. Пол и клички животных также остаются в секрете.
Елизавета II — известная любительница корги. За время своего нахождения на престоле у королевы было 30 миловидных собачек.
Первую собаку Сьюзан монаршая особа получила на 18-летие и настолько её полюбила, что решила заводить корги. Последний королевский корги — 12-летний Виспер умер в Виндзорском замке в 2018 году. Корги достался Елизавете II от садовника, который ушёл из жизни двумя годами ранее. Жена покойного Билла Фенвика приглядывала за собачками, когда королева уезжала по делам.
Как писал NEWS.ru, у Елизаветы II умерла собака породы дорги по кличке Вулкан. Её вывели в Букингемском дворце путём скрещивания королевского корги с таксами.
Видео дня. Даву и Бузову заподозрили в примирении
News.ru: последние новости
Украинцев призвали готовиться к голоду Украинцев призвали готовиться к голоду Тихановская призналась, что поедет в Швейцарию из-за Лукашенко Тихановская призналась, что поедет в Швейцарию из-за Лукашенко На Украине объяснили, почему не хотят включать США в группу по Донбассу На Украине объяснили, почему не хотят включать США в группу по Донбассу
Комментарии
В мире , Елизавета II , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
00:52
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
Происшествия Криминал
Звезда «Дома-2» зарабатывала эротическими видео в Сети
00:58
Звезда «Дома-2» зарабатывала эротическими видео в Сети
Шоу-бизнес
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
00:48
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
Происшествия
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
В мире
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
00:32
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
Происшествия
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
00:11
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
Происшествия
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
00:14
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
Происшествия В мире
Огромные ямы поглощают европейскую страну
00:29
Огромные ямы поглощают европейскую страну
В мире
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
00:35
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
В мире
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
01:14
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение