Елизавете II подарили двух новых корги 

Королеве Великобритании Елизавете II подарили двух новых щенков породы корги. Собак привезли, пока её супруг, герцог Эдинбургский Филипп, находился в больнице.

Они пробыли в замке всего пару недель, но, как говорят, они очаровательны. Оба приносят в замок много шума и энергии, пока Филипп находится в больнице, — цитирует издание The Sun сообщение источника.

Однако он не стал говорить, кто именно преподнёс королеве такой подарок. Пол и клички животных также остаются в секрете.

Елизавета II — известная любительница корги. За время своего нахождения на престоле у королевы было 30 миловидных собачек.

Первую собаку Сьюзан монаршая особа получила на 18-летие и настолько её полюбила, что решила заводить корги. Последний королевский корги — 12-летний Виспер умер в Виндзорском замке в 2018 году. Корги достался Елизавете II от садовника, который ушёл из жизни двумя годами ранее. Жена покойного Билла Фенвика приглядывала за собачками, когда королева уезжала по делам.

Как писал NEWS.ru, у Елизаветы II умерла собака породы дорги по кличке Вулкан. Её вывели в Букингемском дворце путём скрещивания королевского корги с таксами.