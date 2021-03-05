Климкин испугался за судьбу Закарпатья после шутки Матовича

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что шутка словацкого премьера о Закарпатье — «оговорка по Фрейду», и регион может оказаться под угрозой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как сообщал «Рамблер», ранее журналисты спросили премьер-министра Словакии Игоря Матовича, что он пообещал Москве в обмен на поставки вакцины, и тот ответил: «Закарпатскую Украину».

Глава МИД Словакии Иван Корчок позже принес украинским коллегам извинения за «неуместную» шутку Матовича.

«История с премьер-министром Словакии, который «шутит» про обмен российской вакцины на «Закарпатскую Украину» о многом говорит. Шутка, как говорится, «по Фрейду». В некоторых головах, на уровне подсознания, Закарпатье, может быть, не принадлежит Украине, поэтому им можно «торговать», — заявил Климкин.

По словам экс-министра, он всегда говорил, что в Закарпатье нужно «больше Украины», и властям необходима отдельная стратегия для региона.