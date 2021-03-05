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Москва

Закарпатью предрекли судьбу «второго Крыма» 

Мария Иванова 1 час назад
Климкин испугался за судьбу Закарпатья после шутки Матовича
Фото: Reuters
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что шутка словацкого премьера о Закарпатье — «оговорка по Фрейду», и регион может оказаться под угрозой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Как сообщал «Рамблер», ранее журналисты спросили премьер-министра Словакии Игоря Матовича, что он пообещал Москве в обмен на поставки вакцины, и тот ответил: «Закарпатскую Украину».
Глава МИД Словакии Иван Корчок позже принес украинским коллегам извинения за «неуместную» шутку Матовича.

«История с премьер-министром Словакии, который «шутит» про обмен российской вакцины на «Закарпатскую Украину» о многом говорит. Шутка, как говорится, «по Фрейду». В некоторых головах, на уровне подсознания, Закарпатье, может быть, не принадлежит Украине, поэтому им можно «торговать», — заявил Климкин.

По словам экс-министра, он всегда говорил, что в Закарпатье нужно «больше Украины», и властям необходима отдельная стратегия для региона.

«Будет очень грустно и неправильно, если в своей реакции [на слова Матовича — прим.ред.] мы ограничимся публичными заявлениями и требованиями извинений. Не хочется, чтобы Закарпатье стало «вторым Крымом», — отметил Климкин.

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В мире , Павел Климкин , МИД
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