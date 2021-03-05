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Литва снова отказалась выдать Тихановскую Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 1 46 минут назад
Литва отказалась выдать Тихановскую Белоруссии
Фото: Mindaugas Kulbis / AP
Литва не намерена рассматривать просьбу Белоруссии о выдаче лидера оппозиции Светланы Тихановской. Об отказе сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет «Интерфакс».

«Все, кто нашел убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам — ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания», — сказал он.

5 марта генеральная прокуратура Белоруссии направила в Литву официальный запрос об экстрадиции лидера оппозиции Светланы Тихановской. В ведомстве отметили, что вынуждены просить Вильнюс выдать политика из-за того, что она совершала на родине «преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства». Политика обвиняют в призывах к захвату власти, организации экстремисткой группировки и других преступлениях. Она была объявлена в розыск в Белоруссии и России.
Литва уже второй раз отказывает белорусским властям в выдаче Тихановской.
В Белоруссии более полугода продолжаются протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко. Акции несогласных с итогами выборов жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.
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Комментарии 1
В мире , Габриэлюс Ландсбергис , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , Интерфакс , Литва
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