По данным главы европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге, пандемия коронавируса продлится весь 2021 год и завершится только к началу 2022-го. Об этом пишет РИА Новости.

Как писал «Рамблер», в конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 115 млн человек. В России коронавирус был диагностирован у более чем 4,3 млн человек.

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения выразил уверенность, что в 2021 году пандемия еще не закончится.

«Я исхожу из того, что 2021 год будет еще одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. (…) У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Для меня в моей работе, однако, важно планировать наперед. Поэтому я исхожу из того, что к началу 2022 года пандемия закончится», — пояснил Ханс Клюге.

При этом он отметил, что вирус не исчезнет, но, скорее всего, ситуация уже не будет требовать вмешательства. Однако, несмотря на вакцинацию, представитель ВОЗ предостерег от открытия границ между странами и снятия ограничений.