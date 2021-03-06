«Вакцин в стране не хватает»: премьер Словакии не вернет «Спутник V» в РФ

Вакцина "Спутник V" не будет возвращена в РФ , она необходима в Словакии , написал в пятницу вечером в Facebook премьер Игорь Матович, реагируя на критические заявления некоторых политиков страны в отношении закупки российской вакцины.

Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в понедельник из Москвы город Кошице на востоке Словакии. Как сообщил Матович на пресс-конференции в аэропорту, закупить вакцину "Спутник V" было решено, не дожидаясь ее регистрации в ЕС , поскольку, по словам премьера, "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан".

Реагируя на прибытие первой партии вакцины, глава МИД Словакии Иван Корчок заявил во вторник, что отсутствие у "Спутника V" регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) подтверждает, что это не вакцина, а "инструмент гибридной войны". В свою очередь, два вице-премьера и лидеры двух входящих в состав нынешней правящей коалиции партий Рихард Сулик (партия "Свобода и солидарность") и Вероника Ремишова (партия "За людей") заявили, что в связи с последними действиями премьера в отношении российской вакцины они не исключают реорганизацию правительства вплоть до выхода из него их партий.

В ответ на это Матович сообщил, что получил от производителей российской вакцины официальное предложение о том, что в ситуации, когда "Спутник V" в Словакии стал предметом такой ненависти, они готовы отменить без каких-либо санкций договор о поставках вакцины в республику.

Он отметил, что "вот уж было крика", когда в страну прибыл препарат. "Гибридная война", "Геополитической оружие России", (Матович) "Холуй Путина!", всевозможный бред о позоре для нас… А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцины) вернуть… сразу тишина. Гробовая", — написал в пятницу премьер.

По словам Матовича, "Спутник V" "назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии", где он крайне необходим.

"По правде говоря, я никогда и не позволил бы вернуть (вакцины) назад. Никогда!" — отметил премьер.

В заключение своего сообщения Матович заверил сограждан, что Словакия является крепкой составной частью Евросоюза.

"Тем не менее, мы не можем отвергнуть охрану наших людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России… Я не убийца", — подчеркнул премьер.