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Премьер Словакии заявил, что «Спутник V» не отправят назад в Россию 

Прайм и ещё 16 34 минуты назад
«Вакцин в стране не хватает»: премьер Словакии не вернет «Спутник V» в РФ
Фото: РИА Новости
Вакцина "Спутник V" не будет возвращена в РФ, она необходима в Словакии, написал в пятницу вечером в Facebook премьер Игорь Матович, реагируя на критические заявления некоторых политиков страны в отношении закупки российской вакцины.
Первая партия российской вакцины "Спутник V" была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Как сообщил Матович на пресс-конференции в аэропорту, закупить вакцину "Спутник V" было решено, не дожидаясь ее регистрации в ЕС, поскольку, по словам премьера, "времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан".
Реагируя на прибытие первой партии вакцины, глава МИД Словакии Иван Корчок заявил во вторник, что отсутствие у "Спутника V" регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) подтверждает, что это не вакцина, а "инструмент гибридной войны". В свою очередь, два вице-премьера и лидеры двух входящих в состав нынешней правящей коалиции партий Рихард Сулик (партия "Свобода и солидарность") и Вероника Ремишова (партия "За людей") заявили, что в связи с последними действиями премьера в отношении российской вакцины они не исключают реорганизацию правительства вплоть до выхода из него их партий.
В ответ на это Матович сообщил, что получил от производителей российской вакцины официальное предложение о том, что в ситуации, когда "Спутник V" в Словакии стал предметом такой ненависти, они готовы отменить без каких-либо санкций договор о поставках вакцины в республику.
Он отметил, что "вот уж было крика", когда в страну прибыл препарат. "Гибридная война", "Геополитической оружие России", (Матович) "Холуй Путина!", всевозможный бред о позоре для нас… А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцины) вернуть… сразу тишина. Гробовая", — написал в пятницу премьер.
По словам Матовича, "Спутник V" "назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии", где он крайне необходим.

"По правде говоря, я никогда и не позволил бы вернуть (вакцины) назад. Никогда!" — отметил премьер.

В заключение своего сообщения Матович заверил сограждан, что Словакия является крепкой составной частью Евросоюза.

"Тем не менее, мы не можем отвергнуть охрану наших людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России… Я не убийца", — подчеркнул премьер.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах.
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В мире , Минздрав РФ , МИД , ЕС , Бразилия , Венгрия , Москва , Словакия
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