Киев передумал включать США в контактную группу по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу «театром абсурда», но заверил, что вопрос о присоединении к ней представителей США не стоит на повестке дня, пишет ТАСС

По его словам, Киев пока не передумал продолжать переговоры в устоявшемся формате. При этом он обвинил Москву и самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) в затягивании переговорного процесса.

«Водят ситуацию по кругу», — сказал Кулеба.

Ранее подключить Вашингтон к работе в ТКГ предложил глава украинской делегации Леонид Кравчук . Он полагает, что американская администрация получила бы возможность эффективно «влиять на действия Российской Федерации» и способствовать восстановлению целостности страны.

При этом он отметил, что Россия никогда не согласится на включение Соединенных Штатов в переговоры по Донбассу, однако украинские власти не намерены считаться с Кремлем в этом вопросе.

Кроме того, Киев неоднократно призывал Вашингтон присоединиться к переговорам в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция). Москва высказалась против, ее поддержали Донецк и Луганск.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.