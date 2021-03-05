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Москва

Украина передумала включать США в контактную группу по Донбассу 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Киев передумал включать США в контактную группу по Донбассу
Фото: страница Dmytro Kuleba на Facebook
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу «театром абсурда», но заверил, что вопрос о присоединении к ней представителей США не стоит на повестке дня, пишет ТАСС.
По его словам, Киев пока не передумал продолжать переговоры в устоявшемся формате. При этом он обвинил Москву и самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) в затягивании переговорного процесса.

«Водят ситуацию по кругу», — сказал Кулеба.

Ранее подключить Вашингтон к работе в ТКГ предложил глава украинской делегации Леонид Кравчук. Он полагает, что американская администрация получила бы возможность эффективно «влиять на действия Российской Федерации» и способствовать восстановлению целостности страны.
При этом он отметил, что Россия никогда не согласится на включение Соединенных Штатов в переговоры по Донбассу, однако украинские власти не намерены считаться с Кремлем в этом вопросе.
Кроме того, Киев неоднократно призывал Вашингтон присоединиться к переговорам в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция). Москва высказалась против, ее поддержали Донецк и Луганск.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.
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Комментарии 2
В мире , Дмитрий Кулеба , Леонид Кравчук , ИТАР-ТАСС , Донецкий , Киев , Москва , США
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