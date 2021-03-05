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Кравчук: Украина сохранит суверенитет только если вступит в НАТО 

Газета.Ru и ещё 1 41 минуту назад
Кравчук: Украина сохранит суверенитет, только если вступит в НАТО
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины, глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что лишь вступление в НАТО позволит стране сохранить суверенитет и возможность отстаивания собственных интересов. Об этом сообщает телеканал «1+1».

«Мы говорим обо всем сейчас, о гривне, о ее курсе, а вопрос один важнейший — Украина должна быть в НАТО. Другого варианта для Украины нет», — уверен он.

Кравчук добавил, что для получения членства в НАТО Украине придется выполнить все требования, выдвигаемые альянсом.
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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос о включении США в контактную группу по Донбассу не стоит. До этого Кравчук заявлял, что надеется на активную позицию Запада и США по вопросу урегулирования в Донбассе.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция) согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.
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В мире , Дмитрий Кулеба , Леонид Кравчук , НАТО , Германия , США , Франция
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