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Трамп продает особняк на берегу океана за $49 млн 

Газета.Ru 1 час назад
Трамп продает особняк на берегу океана за $49 млн
Фото: globallookpress.com
Зарегистрированная на бывшего президента США Дональда Трампа компания выставила на продажу особняк на берегу океана в штате Флорида за $49 млн Об этом сообщает New York Post.
Дом расположен в курортном городе Палм-Бич. Поместье находится недалеко от резиденции Трампа Мар-а-Лаго, где сейчас проживает и он сам. Отмечается, что будущий хозяин особняка получит полное членство в гольф-клубе бывшего президента.
Площадь двухэтажного особняка составляет около 3 185 кв. м, в нем есть восемь спален, девять ванных комнат, библиотека, гостиная, застекленная терраса. Здание было построено в 1956 году, однако в нем проводили современный ремонт.
Главная особенность дома — панорамная терраса, с которой открывается вид на океан и безлюдный пляж.
Ранее сообщалось, что неизвестный россиянин купил самый дорогой дом во Флориде за $140 млн, участок когда-то принадлежал Трампу.
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В мире , Дональд Трамп , США
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