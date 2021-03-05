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Мэр аргентинского города объяснил вакцинацию с портретом Путина в руках 

Алиса Селезнёва 11 минут назад
Мэр аргентинского города объяснил вакцинацию с портретом Путина в руках
Фото: соцсети
Мэр города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини рассказал, что решил сделать прививку от коронавируса, держа портрет президента РФ Владимира Путина, чтобы выразить признательность за спасение жизней аргентинцев. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в соцсетях появилась фотография, на которой мэр сидит на стуле и держит в руках портрет российского лидера. В этот момент медсестра делает ему укол.

«Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения… на фоне критики оппозиции», — пояснил градоначальник.

Он также отметил большие научные знания российских ученых.
«Рамблер» писал, что ранее Российский фонд прямых инвестиций и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутника V». 24 декабря 2020 года самолет с первой партией «Спутника V» на борту приземлился в аэропорту Буэнос-Айреса.
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Комментарии
В мире , Хуан Карлос , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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