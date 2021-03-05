Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

ФБР проверит конгрессменов на содействие штурму Капитолия 

Lenta.ru и ещё 3 23 минуты назад
ФБР проверит конгрессменов на содействие штурму Капитолия
Фото: Reuters
Федеральное бюро расследований (ФБР) США проверит конгрессменов на возможное содействие участникам штурма Капитолия. Об этом сообщает телеканал CNN.
Ведомство планирует установить, мог ли кто-то из законодателей случайно или преднамеренно помочь протестующим. В распоряжении ФБР оказались свидетельства контактов между конгрессменами и участниками штурма в дни, предшествующие беспорядкам. Кроме того, ведомство располагает записями разговоров между предполагаемыми участниками беспорядков, в которых те обсуждают свои связи с членами Конгресса, имена которых не раскрываются.
Тем не менее, ФБР пока не выдвигает обвинений против конкретных законодателей. Если следователи заподозрят, что кто-то из конгрессменов или их помощников помогал участникам штурма, то они могут запросить ордер на получение доступа к содержанию их разговоров. Пока такие шаги не предпринимались, отмечает телеканал.
6 января протестующие сторонники бывшего президента США Дональда ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов, на которых победу одержал Джо Байден. После беспорядков правоохранители возбудили почти 300 уголовных дел.
Видео дня. Даву и Бузову заподозрили в примирении
Последние новости
Белоруссия попросила Литву выдать Тихановскую Белоруссия попросила Литву выдать Тихановскую В России выявили 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом В Госдуме предложили ввести новую льготу для российских пенсионеров В Госдуме предложили ввести новую льготу для российских пенсионеров
Комментарии
В мире , Джозеф Байден , ФБР , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Позирующих на фоне трупа полицейских сняли на видео
00:14
Позирующих на фоне трупа полицейских сняли на видео
Происшествия В мире
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
00:48
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
Происшествия
«Я буду стрелять вам по головам»: военные угрожают в Сети
00:35
«Я буду стрелять вам по головам»: военные угрожают в Сети
В мире
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
00:32
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
Происшествия
Видео с места нападения афганистанца в Швеции
00:45
Видео с места нападения афганистанца в Швеции
Происшествия
Видео учений артиллерийских расчетов в Заполярье
00:56
Видео учений артиллерийских расчетов в Заполярье
Армия
Видео действий мотострелков на БМП 2М
00:33
Видео действий мотострелков на БМП 2М
Армия
Видео задержания террориста в Калининграде
01:20
Видео задержания террориста в Калининграде
Происшествия
Пытаемого в ОВД Пензы мужчину сняли на видео
03:15
Пытаемого в ОВД Пензы мужчину сняли на видео
Происшествия
Видео с врачом, обвиняемой в гибели пациента
01:32
Видео с врачом, обвиняемой в гибели пациента
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение