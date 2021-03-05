ФБР проверит конгрессменов на содействие штурму Капитолия 

Ведомство планирует установить, мог ли кто-то из законодателей случайно или преднамеренно помочь протестующим. В распоряжении ФБР оказались свидетельства контактов между конгрессменами и участниками штурма в дни, предшествующие беспорядкам. Кроме того, ведомство располагает записями разговоров между предполагаемыми участниками беспорядков, в которых те обсуждают свои связи с членами Конгресса, имена которых не раскрываются.

Тем не менее, ФБР пока не выдвигает обвинений против конкретных законодателей. Если следователи заподозрят, что кто-то из конгрессменов или их помощников помогал участникам штурма, то они могут запросить ордер на получение доступа к содержанию их разговоров. Пока такие шаги не предпринимались, отмечает телеканал.