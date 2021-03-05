В Раде украинцев призвали готовиться к голоду

По его словам, "саботаж и провал" программы вакцинации со стороны команды президента Владимира Зеленского привела к третьей волне пандемии коронавируса.

Как следствие, новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит правительство во главе с Денисом Шмыгалем, "окончательно убьет средний и малый бизнес", добавил Кива.