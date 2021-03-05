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Жителям Украины посоветовали готовиться к голоду 

Прайм и ещё 7 21 минуту назад
В Раде украинцев призвали готовиться к голоду
Фото: © РИА Новости. Стрингер
Депутат Верховной рады Украины, представитель партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Илья Кива призвал соотечественников готовиться к голоду. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
По его словам, "саботаж и провал" программы вакцинации со стороны команды президента Владимира Зеленского привела к третьей волне пандемии коронавируса.
Как следствие, новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит правительство во главе с Денисом Шмыгалем, "окончательно убьет средний и малый бизнес", добавил Кива.
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В мире , Партия Зеленского , Илья Кива , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Киев
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