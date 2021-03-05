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Москва

Госдеп оценил степень «угрозы» со стороны России 

Вечерняя Москва 16 минут назад
Госдеп оценил степень «угрозы» со стороны России
Фото: state.gov / Госдепартамент США
Россия представляет для США меньшую угрозу, чем Китай. Такое мнение в пятницу, 5 марта, выразил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
По словам американского чиновника, Китай является «фундаментальным конкурентом» США, несмотря на наличие «элементов сотрудничества».

— Факт в том, что Китай, как обозначил госсекретарь США Энтони Блинкен, является для нас главным геополитическим вызовом в XXI веке. Это наш стратегический конкурент, —заявил Прайс.

Что касается России, по словам представителя Госдепа, Соединенные Штаты сталкиваются с «угрозами» с ее стороны, поскольку Россия «старается обеспечить себе влияние в регионах».

— Однако Россия не несет или не имеет потенциала, возможностей, чтобы представлять такой же вызов, как Китай, — цитирует Прайса ТАСС.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не считает, что в двусторонних отношениях с США произойдут серьезные изменения после прихода администрации президента Джо Байдена. Он добавил, что стабильное взаимодействие России и США будет отвечать «взаимным интересам и потребностям всего мирового сообщества».
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Комментарии 2
В мире , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Администрация Президента РФ , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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