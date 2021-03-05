Украинские власти захотели разрешить вакцинацию в аптеках 

На Украине решили проводить вакцинацию в аптеках, об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире местного телевидения.
«Вакцинация в аптеках — это обязательная опция, которую мы введем уже в этом году. Это обязательно нужно делать, чтобы был легкий доступ к вакцинации», — цитирует Максимова РИА «Новости».
Он добавил, что на первом этапе в аптеках планируется проводить вакцинацию от гриппа, а не от коронавирусной инфекции.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.