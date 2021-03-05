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Украинские власти захотели разрешить вакцинацию в аптеках 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Украинские власти захотели разрешить вакцинацию в аптеках
Фото: ТАСС
На Украине решили проводить вакцинацию в аптеках, об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире местного телевидения.

«Вакцинация в аптеках — это обязательная опция, которую мы введем уже в этом году. Это обязательно нужно делать, чтобы был легкий доступ к вакцинации», — цитирует Максимова РИА «Новости».

Он добавил, что на первом этапе в аптеках планируется проводить вакцинацию от гриппа, а не от коронавирусной инфекции.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.
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В мире , Денис Шмыгаль , Максим Степанов , РИА Новости
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