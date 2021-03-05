В Германии подвергли критике новые санкции ЕС против России 

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Руководство Евросоюза не готово переосмыслить свой подход к Москве даже ценой дискредитации себя как серьёзного дипломатического партнёра. Подтверждением тому — новые санкции против РФ . Об этом заявили немецкие парламентарии в интервью РИА Новости.

По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Зигберта Дрезе, новые санкции Евросоюза касаются внутренних процедур судебных и правоохранительных властей РФ.

Наша позиция ясна: не вмешиваться, — подчеркнул Дрезе.

В тон ему выступил и однопартиец Харальд Вейель, представитель комитета по делам Евросоюза в бундестаге . По его мнению, Евросоюз дискредитирует себя как серьёзного партнёра, пытаясь точечно управлять российской политикой.

Вейель считает, в этой ситуации речь можно вести о двойных стандартах, когда ЕС явно использует собственную правовую систему для подавления оппозиции, но одновременно хочет наказывать иностранные правоохранительные органы, делающие то же самое.

Ранее NEWS.ru писал, что в США назвали способ для России избежать новых санкций.