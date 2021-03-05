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В Германии подвергли критике новые санкции ЕС против России 

News.ru и ещё 3 29 минут назад
В Германии подвергли критике новые санкции ЕС против России
Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press
Руководство Евросоюза не готово переосмыслить свой подход к Москве даже ценой дискредитации себя как серьёзного дипломатического партнёра. Подтверждением тому — новые санкции против РФ. Об этом заявили немецкие парламентарии в интервью РИА Новости.
Санкции за арест оппозиционера Алексея Навального против четырёх граждан РФ в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека Евросоюз ввёл в минувший вторник. В список попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Зигберта Дрезе, новые санкции Евросоюза касаются внутренних процедур судебных и правоохранительных властей РФ.

Наша позиция ясна: не вмешиваться, — подчеркнул Дрезе.

В тон ему выступил и однопартиец Харальд Вейель, представитель комитета по делам Евросоюза в бундестаге. По его мнению, Евросоюз дискредитирует себя как серьёзного партнёра, пытаясь точечно управлять российской политикой.
Вейель считает, в этой ситуации речь можно вести о двойных стандартах, когда ЕС явно использует собственную правовую систему для подавления оппозиции, но одновременно хочет наказывать иностранные правоохранительные органы, делающие то же самое.
Ранее NEWS.ru писал, что в США назвали способ для России избежать новых санкций.
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Комментарии 25
В мире , Александр Калашников , Александр Бастрыкин , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Росгвардия , Бундестаг , ЕС , СКР , ФСИН , РИА Новости , Москва
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