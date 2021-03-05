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Папа Римский прилетел в Ирак 

Газета.Ru и ещё 4 46 минут назад
Папа Римский прилетел в Ирак
Фото: Reuters
Папа Римский Франциск прилетел в Багдад в пятницу, 5 марта. Об этом сообщает агентство INA.
Отмечается, что в международном аэропорту иракской столицы понтифика встретил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.
Папа Франциск — единственный глава Римско-католической церкви, посетившим Ирак, родину пророка Авраама.
Накануне, 4 марта, понтифик заявил, что прибудет в иракское государство «в качестве паломника мира и надежды». Он в том числе намерен молить Бога о прощении и примирении после многих лет войны и терроризма.
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В мире , Война в Сирии , ФРАНЦИСК , Католическая церковь , Багдад , Ирак
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