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Мэр одного из аргентинских городов привился с портретом Путина в руках 

РИА Новости 21 минуту назад
Мэр города в Аргентине привился с портретом Путина
Фото: Municipio de Roque Pérez
Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса с портретом Владимира Путина в руках.
Фотографию получения прививки политик выложил у себя в Twitter.

"Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизнь", — написал Гаспарини.

Вакцинация "Спутником V" началась в Аргентине в конце декабря. Препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре. Москва и Буэнос-Айрес также подписали меморандум о взаимопонимании по началу производства вакцины в латиноамериканской стране.
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