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Москва

Эксперты ВОЗ призвали признать доклад по происхождению COVID-19 несостоятельным 

Профиль и ещё 4 28 минут назад
Доклад о поездке в Китай, организованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью выяснения истоков коронавирусной инфекции, необходимо признать несостоятельным. Такое мнение выразила международная миссия экспертов от ВОЗ.
Пишет об этом газета The Wall Street Journal в четверг, 4 марта. Согласно сведениям издания, 26 экспертов организации направили открытое письмо, где сделанные научные выводы в докладе называются недостаточными. Представители ВОЗ пояснили, что проведение полноценных изысканий было "почти невозможным", поскольку специалисты не везде и не всегда имели необходимый доступ для адекватного расследования.

" любые заключения совместного комитета, в какой-то мере являющиеся потенциально полезными, не представляют официальную позицию ВОЗ, а также не являются результатом независимого, беспрепятственного расследования", — отмечается в открытом письме.

Как пишет газета, специалисты призвали провести другое расследование и обеспечить ему большую прозрачность. В открытом письме указываются, что для полноценных изысканий группе исследователей необходимо быть "по-настоящему независимой, а также без конфликта интересов и контроля со стороны государства и определенной повестки".
Предварительный отчет ВОЗ о происхождении коронавируса ожидался в конце февраля, напоминает ТАСС. В последующие недели должна была появиться его полная версия. Однако ближе к сроку публикации в ВОЗ не смогли назвать точную дату обнародования исследования. Предполагается, что задержка связана с согласованием материалов с учеными и чиновниками Китая.
Ранее "Профиль" сообщал, что в ВОЗ оценили версию искусственного происхождения коронавируса. Свое мнение высказали специалисты после после поездки в китайский Ухань.
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В мире , Видео , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal , Китай , Нью-Йорк , США
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