Доклад о поездке в Китай , организованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью выяснения истоков коронавирусной инфекции, необходимо признать несостоятельным. Такое мнение выразила международная миссия экспертов от ВОЗ.

Пишет об этом газета The Wall Street Journal в четверг, 4 марта. Согласно сведениям издания, 26 экспертов организации направили открытое письмо, где сделанные научные выводы в докладе называются недостаточными. Представители ВОЗ пояснили, что проведение полноценных изысканий было "почти невозможным", поскольку специалисты не везде и не всегда имели необходимый доступ для адекватного расследования.

" любые заключения совместного комитета, в какой-то мере являющиеся потенциально полезными, не представляют официальную позицию ВОЗ, а также не являются результатом независимого, беспрепятственного расследования", — отмечается в открытом письме.

Как пишет газета, специалисты призвали провести другое расследование и обеспечить ему большую прозрачность. В открытом письме указываются, что для полноценных изысканий группе исследователей необходимо быть "по-настоящему независимой, а также без конфликта интересов и контроля со стороны государства и определенной повестки".