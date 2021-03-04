Ирак одобрил вакцину «Спутник V» 

Министерство здравоохранения Ирака одобрило для применения российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом в четверг сообщило Иракское агентство новостей со ссылкой на представителя ведомства Саифа аль-Бадра.

По данным агентства, поставка препарата запланирована в течение двух недель. Как указал Саиф аль-Бадр, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми поручил министру нефти страны Ихсану Абдель Джаберу, который находится с визитом в Москве, подписать контракт о поставках вакцины "Спутник V".

Представитель Минздрава Ирака также отметил, что в настоящее время в стране одобрены четыре вакцины от коронавируса.

2 марта в Ираке началась вакцинация населения препаратом китайской корпорации Sinopharm.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в Ираке зафиксировано свыше 703 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 13,4 тыс. В настоящее время Ирак занимает первое место среди государств Ближнего Востока по общему числу инфицированных коронавирусом и летальных исходов среди пациентов с инфекцией. В начале февраля иракское правительство приняло постановление об обязательном ношении масок в общественных местах и запрете на любого рода собрания в условиях пандемии, в стране прекращены все очные занятия в вузах, колледжах и школах, отменены все экзамены. В большинстве провинций Ирака действует комендантский час.