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Ирак одобрил вакцину «Спутник V» 

ТАСС 1 час назад
Ирак одобрил вакцину «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Министерство здравоохранения Ирака одобрило для применения российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом в четверг сообщило Иракское агентство новостей со ссылкой на представителя ведомства Саифа аль-Бадра.
По данным агентства, поставка препарата запланирована в течение двух недель. Как указал Саиф аль-Бадр, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми поручил министру нефти страны Ихсану Абдель Джаберу, который находится с визитом в Москве, подписать контракт о поставках вакцины "Спутник V".
Представитель Минздрава Ирака также отметил, что в настоящее время в стране одобрены четыре вакцины от коронавируса.
2 марта в Ираке началась вакцинация населения препаратом китайской корпорации Sinopharm.
По информации Университета Джонса Хопкинса, в Ираке зафиксировано свыше 703 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 13,4 тыс. В настоящее время Ирак занимает первое место среди государств Ближнего Востока по общему числу инфицированных коронавирусом и летальных исходов среди пациентов с инфекцией. В начале февраля иракское правительство приняло постановление об обязательном ношении масок в общественных местах и запрете на любого рода собрания в условиях пандемии, в стране прекращены все очные занятия в вузах, колледжах и школах, отменены все экзамены. В большинстве провинций Ирака действует комендантский час.
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В мире , Минздрав РФ , Ирак , Москва
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