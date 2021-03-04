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Москва

Сенаторы США просят Байдена ввести санкции против «Северного потока — 2» 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Сенаторы призвали Байдена к санкциям против СП-2
Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Группа из 40 сенаторов призвала президента США Джо Байдена "быстро и в полной мере" ввести новые санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.
В письме сенаторов от 3 марта, которое оказалось в распоряжении агентства, указано, что "в то время как строительство проекта продолжается, есть публично доступная информация о судах и компаниях, вовлеченных в деятельность, подпадающую под санкции".
Строительство «Северного потока-2» отложили на полгода
Сенаторы также раскритиковали доклад Госдепартамента, в котором содержался список юридических лиц, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", назвав его "полностью неадекватным". По их мнению, в докладе не были указаны все суда, участвующие в прокладке трубопровода, а также компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги. В докладе Госдепартамента от 19 февраля были упомянуты судно "Фортуна" и его собственник — компания "КВТ-Рус", против которых на тот момент уже действовали рестрикции. Сенаторы, среди которых республиканец от штата Техас Тед Круз, призвали Байдена незамедлительно установить все организации, участвующие в проекте, и ввести против них дополнительные санкции.
США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников "Северного потока — 2". Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки через санкции" и "О защите европейской энергетической безопасности". Россия категорически отвергает односторонние американские рестрикции.
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В мире , Джозеф Байден , Тед Круз , Госдеп США , Bloomberg , США
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