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ЕС снял санкции с экс-премьера Украины 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
ЕС снял санкции с экс-премьера Украины
Фото: РИА Новости
Евросоюз продлил на год индивидуальные санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения, при этом исключив из черного списка бывших и.о. премьер-министра Сергея Арбузова и министра образования и науки Дмитрия Табачника.

«Два физических лица исключены из списка», — говорится в опубликованном в пятницу в «Официальном журнале Евросоюза» постановлении Совета ЕС, передает ТАСС.

Согласно приложению к постановлению, Арбузов и Табачник в обновленную версию черного списка не вошли.
Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.
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В мире , Санкции , Сергей Арбузов , Виктор Янукович , Дмитрий Табачник , ЕС , Совет Европы , ИТАР-ТАСС
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