ЕС снял санкции с экс-премьера Украины 

Евросоюз продлил на год индивидуальные санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения, при этом исключив из черного списка бывших и.о. премьер-министра Сергея Арбузова и министра образования и науки Дмитрия Табачника.
«Два физических лица исключены из списка», — говорится в опубликованном в пятницу в «Официальном журнале Евросоюза» постановлении Совета ЕС, передает ТАСС.
Согласно приложению к постановлению, Арбузов и Табачник в обновленную версию черного списка не вошли.
Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.