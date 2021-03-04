Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

На Украине выявили британский штамм коронавируса 

ТАСС 26 минут назад
На Украине выявили британский штамм коронавируса
Фото: Reuters
Британский штамм коронавируса выявлен в городе Ивано-Франковск. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции замглавы Минздрава Украины, главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАН выявил два мутированных коронавируса с генетическими характеристиками, которые отвечают британскому варианту", — сказал он. Ляшко отметил, что мутации коронавируса были выявлены в Ивано-Франковске в пробах, которые были взяты две недели назад. Киев уже официально уведомил об этом Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Это свидетельствует о том, что на территории Украины зафиксирована циркуляция британского варианта, который быстрее передается от человека к человеку", — добавил главный санитарный врач.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил в четверг на брифинге в Копенгагене, что британский штамм коронавируса обнаружен в 43 странах Европы, южноафриканский вариант — в 26, бразильский штамм выявлен в 15 странах.
По данным Минздрава, по состоянию на утро 4 марта суточный прирост числа инфицированных коронавирусом на Украине составил 10 057 человек, что на 39% превышает показатель предыдущего дня, когда было выявлено 7 235 заболевших.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
ТАСС: последние новости
Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку своего премьера о Закарпатье Глава МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку своего премьера о Закарпатье В Сенат внесли инициативу по ограничению полномочий президента США при применении силы В Сенат внесли инициативу по ограничению полномочий президента США при применении силы Вакцину "Спутник V" одобрили в Анголе, Джибути и Республике Конго Вакцину "Спутник V" одобрили в Анголе, Джибути и Республике Конго
Комментарии 17
В мире , Ханс Клюге , Виктор Ляшко , Минздрав РФ , ВОЗ , Ивано-Франковск , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
00:11
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
Происшествия
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение