На Украине выявили британский штамм коронавируса 

"Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАН выявил два мутированных коронавируса с генетическими характеристиками, которые отвечают британскому варианту", — сказал он. Ляшко отметил, что мутации коронавируса были выявлены в Ивано-Франковске в пробах, которые были взяты две недели назад. Киев уже официально уведомил об этом Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).