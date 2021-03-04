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Тихановская рассказала о попытке выйти на контакт с Кремлем 

Lenta.ru 11 минут назад
Тихановская рассказала о попытке выйти на контакт с Кремлем
Фото: Reuters
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусские оппозиционеры пытались выйти на контакт с Кремлем, но ничего не получилось. Об этом она сказала она в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger, передает РИА Новости.

«В течение многих недель мы пытались установить контакт с Кремлем. Нам никто не ответил», — отметила Тихановская.

По ее мнению, президент России Владимир Путин ищет путь для политического ухода своего белорусского коллеги Александра Лукашенко с поста главы государства, «чтобы это не выглядело как победа народа».
Ранее Тихановская сообщала, что белорусская оппозиция готова обсудить возможность сотрудничества с Россией. Также она попросила власти Европейского союза способствовать в создании платформы для открытого диалога с российской стороной.
Светлана Тихановская — жена популярного блогера Сергея Тихановского, который находится под арестом. На президентских выборах 9 августа она получила 10 процентов голосов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются до сих пор. Сама Тихановская уехала в Литву.
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Комментарии 1
В мире , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , РИА Новости
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