Словакия извинилась перед Украиной за шутку о передаче Закарпатья 

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед украинским коллегой Дмитрием Кулебой за слова премьер-министра страны Игора Матовича. Об этом сам Корчок сообщил в фейсбуке.
Ранее, как сообщал «Рамблер», словацкое Министерство здравоохранения выдало разрешение на использование в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». 1 марта первая партия препарата была доставлена в Словакию.
На днях журналисты спросили Матовича, что он пообещал России за это. В ответ он пошутил, что Закарпатскую Украину. Украинский МИД потребовал от Матовича извинений за эти слова. Вчера Корчок сообщил, что извинился перед Кулебой за неуместные высказывания премьер-министра в адрес Украины.
«Мне тем более жаль, что всего несколько дней назад в Киеве у нас (с украинским коллегой. — Прим. ред.) состоялся очень хороший разговор о том, как дальше развивать наши отношения», — добавил он.
Сегодня в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций сообщили, что Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». В ее рамках будет оценено соответствие вакцины стандартам по эффективности, безопасности и качеству, установленным в Европейском союзе.