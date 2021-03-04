Украина допустила введение локдауна из-за третьей волны COVID-19

На Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«На Украине началась третья волна эпидемии», — заявил он.
По его словам, в стране наблюдается ежедневный рост количества заразившихся, передает ТАСС.
Глава правительства допустил, что локдаун может быть вновь введен в том случае, «если большинство областей будут в „красной зоне карантина“.
Ранее вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что Украина вступает в третью волну пандемии коронавируса, темпы заболеваемости в стране растут.
Напомним, 24 февраля Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины „Спутник V“ тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане — „не кролики для экспериментов“.