Украина допустила введение локдауна из-за третьей волны COVID-19

На Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

«На Украине началась третья волна эпидемии», — заявил он.

По его словам, в стране наблюдается ежедневный рост количества заразившихся, передает ТАСС

Глава правительства допустил, что локдаун может быть вновь введен в том случае, «если большинство областей будут в „красной зоне карантина“.