Меган Маркл обвинила Букингемский дворец во лжи 

Жена наследного принца Великобритании Гарри актриса Меган Маркл выступила против Букингемского дворца, обвинив его в «увековечивании лжи» о них с мужем. Об этом Маркл заявила в интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри.

Как сообщал «Рамблер», принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от обязательств старших членов королевской семьи и, как следствие, от привилегий, положенных им по статусу. Пара переехала в США.

Недавно стало известно, что супруги заявили королеве Елизавете II , что не вернутся. При этом родственники принца выразили разочарование по этому поводу, подчеркнув при этом, что Гарри и Меган не перестают быть «любимыми членами семьи».

В интервью Опре Уинфри, превью которого было размещено на YouTube, Маркл отметила, что Букингемский дворец играет активную роль в распространении ложных сведений о них с принцем Гарри.

«Я не знаю, как они могли ожидать, что после всего этого мы просто будем молчать, когда дворец играет активную роль в увековечивании лжи о нас», — подчеркнула она.

Меган Маркл также констатировала, что «многое уже потеряно».