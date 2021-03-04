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Москва

В МИД Словакии извинились за шутку о передаче части Украины за «Спутник V» 

ИА Regnum 27 минут назад
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе за шутку словацкого премьер-министра Игора Матовича о том, что Братислава отдаст украинское Закарпатье за российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Он написал об этом 4 марта на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня я общался со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания, сделанные премьер-министром Словацкой Республики Игорем Матовичем в адрес Украины», — говорится в сообщении главы словацкого МИД.

Также Корчок отметил, что ему особенно жаль из-за этого инцидента ввиду того, что несколько дней назад он со своим коллегой с Украины провел в Киеве «очень хороший разговор о том, как дальше развивать наши отношения».
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Отметим, ранее премьер-министр Словакии Игор Матович пошутил, что он пообещал России Закарпатскую область Украины за российскую вакцину «Спутник V».
ИА Regnum: последние новости
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В мире , Видео , Дмитрий Кулеба , МИД
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