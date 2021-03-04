Вакцинация от COVID нарушила работу полиции в Испании

Массовая вакцинация учителей, пожарных, полицейских, сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям, начавшаяся в Мадриде
, привела к тому, что многие не могут выйти на работу из-за побочных эффектов и плохого самочувствия.
По данным профсоюзов, из-за негативной реакции на вакцину AstraZeneca не вышел на работу на следующий день каждый третий учитель, передает РИА «Новости»
.
«Я не могу назвать точных цифр, но согласно тем данным, которые мы собрали, как минимум у каждого третьего была реакция на вакцину, из-за которой он вынужден был остаться дома, — высокая температура (выше 38), мышечные боли, плохое самочувствие. В некоторых учебных заведениях — более половины. Причем чем моложе — тем тяжелее реакция. Я знаю случаи, когда люди вообще никогда не болели, а после прививки плохо себя почувствовали. Некоторые вышли на работу, но ушли с середины уроков», — рассказала генеральный секретарь по вопросам образования профсоюза «Рабочие комиссии» (CCOO) Мадрида Исабель Гальвин.
При этом власти автономного сообщества Мадрид (включает столицу и области), начавшие массовую вакцинацию преподавателей, полицейских, пожарных, сотрудников Гражданской защиты на прошлой неделе вакциной AstraZeneca (минздрав
Испании запретил ее применять людям старше 55 лет), заявляют, что эти данные явно преувеличены.
Всего в регионе в государственных и полугосударственных школах работают 91 тыс. 200 человек, по последним данным, прививки сделаны 25 тыс., сообщили в совете по образованию сообщества Мадрид. Данных о том, сколько из вакцинированных не вышли на работу, в совете нет.
«В любом случае речь идет об отдельных случаях, например, в понедельник 50 человек, во вторник и среду к нам не поступали данные о проблемах. Неправда, что вакцинация привела к проблемам, только к небольшим инцидентам, которые предполагались, поскольку вакцина AstraZeneca после первой дозы может спровоцировать некоторые побочные эффекты, такие как температура или мышечная боль», — заявили в совете образования регионального правительства.
Одна из преподавателей литературы в Мадрите рассказала, что ее и коллег неожиданно вызвали делать прививку в прошлый четверг, в результате она пролежала с температурой и мышечными болями до воскресенья, в понедельник вышла на работу.
Всего в учебном заведении, где она работает, многие учителя сообщают руководству, что чувствуют себя плохо, однако, завуч «уверена, что в большинстве случаев это неправда и они обманывают».
Профсоюзы потребовали от властей проводить вакцинацию поочередно, а не делать прививки одновременно всем преподавателям одного учебного заведения.
«Нет плана вакцинации, не известно, когда будут вакцинировать преподавателей старше 55 лет или с хроническими заболеваниями, из групп риска. Нет гарантий, что будут прививать тех, с кем контракты будут заключаться позже, или тех, кто сейчас находится на больничном или в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, не вакцинируют людей, которые работают в школах по контрактам, — в столовых, транспорте, на уборке. А ведь чтобы гарантировать иммунитет, необходимо вакцинировать всех», — говорит Исабель Гальвин.
Такая же ситуация сложилась и среди других госслужащих.
«В день вакцинируют 250-300 сотрудников местной полиции, пожарных и сотрудников Гражданской защиты. Из тех, кому уже сделали прививку, плохо себя почувствовали 10-15%», — рассказал представитель по связям с общественностью Федерации службы обществу «Рабочих комиссий» (FSC-CCOO) Мадрида Сесар Перес.
При этом он знает только приблизительные данные о местной полиции, аналогичная ситуация, уверен он, в Национальной полиции.
Пока же службы здравоохранения рекомендовали тем, кому предстоит вакцинироваться, пить парацетамол до прививки и каждые шесть часов — в случае последствий — после. Также они рекомендуют не делать повторную прививку тем, кто уже переболел коронавирусом.
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