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Украина и НАТО стягивают войска к Донбассу для возможной провокации 

Алиса Селезнёва 39 минут назад
Украина и НАТО стягивают войска к Донбассу для возможной провокации
Фото: ТАСС
«Спасти от агрессивного Донбасса»: эксперт раскрыл планы Украины и НАТО
Украина открыла воздушное пространство для самолетов НАТО и стягивает войска к Донбассу для возможной провокации. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, пишет «Царьград».
Как сообщал «Рамблер», ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклия предложил использовать для операций НАТО украинское воздушное пространство. Криклия также выразил надежду, что НАТО окажет поддержку в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.
При этом в Донбассе отмечают, что Вооруженные силы Украины регулярно нарушает объявленное перемирие. Так, 3 марта в народной милиции самопровозглашенной ДНР сообщили о минометном обстреле населенного пункта Ленинское. В тот же день сотрудник МВД ДНР погиб от пули украинского снайпера во время эвакуации детей из прифронтовой полосы.
Военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что Украина ведет подготовку к провокации на Донбассе.

«Украина открыла воздушное пространство для самолетов НАТО — для быстрой переброски, плюс приходят сведения о том, что будет провокация для того, чтобы узаконить присутствие НАТО на территории Украины в качестве миротворцев», — пояснил он.

По словам эксперта, ожидается, что миротворцы НАТО «спасут Украину от „агрессивного Донбасса, на котором стоит российская армия“». При этом к линии соприкосновения войск Украиной стягиваются механизированные, штурмовые и артиллерийские бригады.

«Замечены стволы артиллерийские калибром свыше ста миллиметров, «Гиацинты», системы залпового огня. Подтягивается авиация», — отметил Леонков, назвав верным решение Донбасса стрелять по позициям ВСУ на упреждение.

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В мире , Армия , Алексей Леонков , МВД , НАТО , Царьград ТВ
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