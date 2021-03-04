Японскую принцессу Юрико Микасу выписали из больницы Токио 

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Самый пожилой член японской императорской семьи, принцесса Юрико Микаса, — выписалась из больницы в Токио, где прошла лечение от аритмии сердца, передает агентство Kyodo.

Как отмечается, 97-летняя принцесса была госпитализирована в начале недели с диагнозом «пароксизмальная фибрилляция предсердий». Планировалась, что женщина пробудет в больнице неделю, однако состояние здоровья Микасы улучшилось, поэтому было принято решение о выписке.

Отметим, что осенью 2020-го принцесса уже попадала в больницу. Тогда ей диагностировали воспаление легких и сердечную недостаточность. Женщина пролежала в больнице 14 дней и выздоровела.

Напомним, принцесса Юрико Микаса — тетя почетного императора Японии Акихито, а нынешнему императору Нарухито она приходится двоюродной бабушкой.