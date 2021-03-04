Байден на год продлил введенные Обамой санкции США против РФ

Третий президент США подряд выступает за поддержание антироссийских санкций. В Вашингтоне утверждают, что воссоединение Крыма с Россией «продолжает представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».
Президент США Джозеф Байден продлил на год действие санкций против России, сообщает ТАСС. Их вводили президенты США Барак Обама с марта по декабрь 2014 года и Дональд Трамп в сентябре 2018 года. Действующий американский президент решил, что ограничительные меры должны сохраняться и после 6 марта 2021 года.
Ранее «Профиль» писал о том, что в США 2 марта ввели ряд новых санкций против России. Поводом для них стало дело блогера Алексея Навального.
Вашингтон запретил правительственным финансовым организациям выдавать России кредиты. Также США откажется от предоставления России любой помощи кроме срочной гуманитарной. Под американские санкции попали семь граждан России и три научных института. В их число вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и генпрокурор РФ Игорь Краснов. Также в списке значатся глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов.
В Кремле заявили, что считают эти ограничения вмешательством в дела страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции «абсолютно неприемлемыми».