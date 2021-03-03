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Москва

Байден продлил на год санкции против РФ, принятые из-за ситуации на Украине 

News.ru 13 минут назад
Президент США Джо Байден продлил на год санкции в отношении России, принятые в связи с ситуацией на юго-востоке Украины.
Накануне американский Минфин добавил в санкционный список 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия» и конкретные персоны. Санкции связаны с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. в этой же связи Вашингтон ввёл запрет на предоставление Москве кредитов от американских правительственных финансовых организаций, в том числе и от Экспортно-импортного банка США.
Как сообщал NEWS.ru, Экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что новые антироссийские санкции не пойдут на пользу отношениям между Западом и Россией. Он считает, что рестрикции нужно заменить переговорами.
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В мире , Видео , Михаил Горбачев , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Минфин
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