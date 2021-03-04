«Это есть не что иное, как притязания на чужие территории»; «Такая мысль не возникла на пустом месте. Где-то похоже все-таки слышал, обсуждал, шутил»; «Вот мне просто интересно, а получила ли Словакия „ноту протеста“ после таких высказываний премьер-министра? Где реакция дипломатической службы после такого публичного унижения нашей Родины?», — прокомментировали ситуацию украинские пользователи Сети в Twitter, сообщает РИА Новости.