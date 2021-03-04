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Москва

Украинцев возмутила шутка премьера Словакии о передаче Закарпатья России 

Вечерняя Москва и ещё 26 29 минут назад
Шутка премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он договорился о передаче Закарпатской Украины России за то, что та поставляет в его страну вакцину от коронавируса «Спутник V» вызвала волну возмущения среди украинских пользователей Сети.
Данная фраза прозвучала в эфире интервью премьера на Radio Expres в ответ на вопрос ведущего о том, что Матович пообещал России в обмен на вакцину. Премьер-министр после своей шутки сразу же подчеркнул, что никаких условий для поставок не выдвигалось.
Тем не менее его слова спровоцировали скандал на Украине. Министерство иностранных дел Украины потребовало от Матовича принести официальные извинения. Ведомство выразило протест вызванному временному поверенному в делах Словакии в Киеве Матушу Корбе.

«Это есть не что иное, как притязания на чужие территории»; «Такая мысль не возникла на пустом месте. Где-то похоже все-таки слышал, обсуждал, шутил»; «Вот мне просто интересно, а получила ли Словакия „ноту протеста“ после таких высказываний премьер-министра? Где реакция дипломатической службы после такого публичного унижения нашей Родины?», — прокомментировали ситуацию украинские пользователи Сети в Twitter, сообщает РИА Новости.

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В мире , Видео , РИА Новости , Киев , Словакия
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