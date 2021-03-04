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Киев потребовал от Братиславы извинений за шутку о Закарпатье 

Парламентская газета и ещё 15 13 минут назад
Киев потребовал от Братиславы извинений за шутку о Закарпатье
Фото: ТАСС
Министерство иностранных дел Украины потребовало официальных извинений от председателя правительства Словакии Игора Матовича, который в шутку заявил, что платой за российскую вакцину от коронавируса будет Закарпатье.

«Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружественную и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений. МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игора Матовича за некорректные высказывания», — говорится в коммюнике, опубликованном в среду на сайте внешнеполитического ведомства.

Украинский МИД в этой связи вызвал временного поверенного в делах республики на Украине Матуша Корбу и выразил протест, а украинский посол Юрий Мушка совершил соответствующий демарш в словацком МИД. Словакии.
Ранее Матович на вопрос радиоведущего о том, что он пообещал России за поставку вакцины «Спутник V», ответил, что платой является «Закарпатская Украина». Первая партия российского препарата была доставлена в Словакию 1 марта.
29 июня 1945 года Советский Союз и Чехословакия заключили договор, в соответствии с которым Закарпатская Украина вошла в состав Украинской ССР. 22 января 1946 года Президиум Верховного Совета СССР принял постановление об образовании Закарпатской области с центром в Ужгороде.
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В мире , МИД , Киев , Словакия
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