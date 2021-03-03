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Москва

ВОЗ не рекомендовала вводить COVID-паспорта 

РИА Новости 15 минут назад
Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"ВОЗ высказался, что на данный момент не рекомендует такие паспорта (вакцинации от COVID — ред.), но, конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить большую мобильность населения, и ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы, и в какой-то момент предоставит свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать", — сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса.
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В мире , Видео , Мелита Вуйнович , ВОЗ , Еврокомиссия
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