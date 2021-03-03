"ВОЗ высказался, что на данный момент не рекомендует такие паспорта (вакцинации от COVID — ред.), но, конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить большую мобильность населения, и ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы, и в какой-то момент предоставит свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать", — сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".